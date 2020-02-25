الزمالك ٢٠٠٠ يهزم حدائق الأهرام بدوري اليد

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بالنادي مواليد ٢٠٠٠ على نظيره حدائق الأهرام بنتيجة ٢٤-١٧ بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز الثاني حتى الأن. الدور الثاني ببطولة الدوري، ويحتل الفريق المركز الثاني حتى الأن. ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره المعادي مساء الثلاثاء المقبل بالجوله الرابعة من الدور نفسه وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي. ويقود الفريق فنيا أحمد رمضان هتلر مديرا فنيا.

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