نجم الأهلي الأسبق: تأجيل القمة كان ضروريا

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي الأسبق أنه كان لابد من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي تم إلغائها.
ولم يحضر الزمالك إلى ملعب ستاد القاهرة بسبب سوء الأحوال الجويةفيما حضر الأهلي ليتم إلغاء المباراة عقب انتهاء المدة القانونية.
وقال وليد صلاح الدين في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت "الزمالك بالفعل كانمرهق للغاية لاسيما وأنه خاض مباراتين في أسبوع أمام الترجي والاهلي وكان على اتحاد الكرة أن يراعي ذلك".
واختتم حديثه قائلا: "يجب أن يكون هناك حالة سيطرة من اتحاد الكرة على الأمور ولكن من وجهة نظري كان لابد من تأجيل القمة"
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