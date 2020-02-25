شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن أزمة القمة: «ننتظر قرارات اتحاد الكرة.. ولا نتدخل لصالح طرف ضد آخر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تنتظر قرارات اتحاد كرة القدم بشأن ازمة مباراة القمة ونتابعها، مشيرًا إلى أن السلوك العام لكرة القدم يجب أن يكون أفضل من الصورة التي ظهرت بمراحل.

ووصف «صبحي» أزمة مباراة القمة بـ«الوقتية»، مشيرًا إلى أنه خلال هذا العام كان هناك العديد من الأزمات الوقتية، سواء كانت مرتبطة بالجماهير أو إدارات الأندية.

وأضاف، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، على هامش افتتاح المؤتمر الدولى للطب الرياضى بمكتبة الإسكندرية أن اتحاد الكرة هو الجهة المنوط بها إدارة ملف الكرة القدم ومسابقات كرة القدم، حتى وإن كانت اللجنة المؤقتة ولكن هي من تدير المنظومة، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم لها الدعم وحريصة على إدارتها للملف، بالإضافة إلى أن كل إدارة نادٍ هي المسؤولة عن أدائها وتتحمل نتائجه.

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وتابع «صبحي» أنه كان من المفترض أن يسير السلوك الرياضي بشكل أفضل وبصورة أفضل من ذلك بمراحل، مفسرًا: «الوزارة تنتظر قرارات اتحاد الكرة ونتابعها ولها الحق في اتخاذ قراراتها وأيضًا اللوائح والقوانين تعطي الفرصة لوجود لجنة تظلمات»، مؤكدًا أن الوزارة تتدخل من أجل إسناد الأزمة وليس لصالح أحد ضد آخر.

ودعا الوزير لنبذ التعصب، مشيرًا إلى أن فريقي الأهلى والزمالك لديهما مباراتان في أفريقيا مهمتان للغاية، يومي 28 و29 فبراير الجاري، مضيفًا: «على الرغم من أن بطولة الدوري شبه محسومة، الفريقان لديهما بطولة أكبر، ويجب أن يكون هناك احترام في اتخاذ الجزاءات على اللاعبين».

وأضاف «صبحي» أن مصر تسير بشكل جيد في مجال إدارة النشاط الرياضي، «وننتظر تنظيم بطولات كبرى خلال العام المقبل مثل بطولة العالم لكرة اليد، وهذا يدل أننا نسير بشكل صحيح ولا يمكن التقييم على أداء كرة القدم فقط رغم جماهيريتها».

وحول عودة الجماهير، قال الوزير: «نحن الآن نفكر في شكل الموسم المقبل بالتنسيق مع الأمن، ونحن كوزارة وضعنا بداية للملف، نتدرج بخمسة آلاف مشجع، فجاءت بطولة أفريقيا فأصبح لدينا 6 استادات مؤهلة بدرجة مائة في المائة ولابد من التعاون لاستكمال الاستادات المتبقية».