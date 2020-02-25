- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأتحاد الآسيوي يوضح حقيقة إلغاء دوري أبطال أسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
:أحمد شعبان.
نفي الأتحاد الآسيوي لكرة القدم فكرة إلغاء أو تأجيل بطولة دوري أبطال أسيا 2020 لأجل غير مسمي ، بسبب تفشي فيروس كورونا في المنطقة.
وأكد الأتحاد إستمرارية البطولة مع التمسك بالتأجيل الجزئي لبعض المباريات بناء علي القرارات الخاصة بالدول المشاركة.
وظهرت في الساعات الماضية تقارير صحفية تشير إلي أنه قد يتم تأجيل بطولة دوري أبطال أسيا 2020 أو إلغاؤها بسبب تفشي وباء كورونا في عدد من الدول الآسيوية ورفض البعض إستضافة الفرق الأخري.
وبحسب ما نقلت صحيفة الرياض السعودية ، إن مباريات دول شرق أسيا ( الصين و كوريا و إيران) متوفقة بسبب تفشي الفيروس وإذا ما حدث وألغيت البطولة في نسختها الحالية فإن ممثل القارة في بطولة كأس العالم للأندية سيكون هو نفسه الهلال بطل نسخة 2019.
وكانت دولتا الكويت والبحرين قد اعتذرتا عن إستضافة الفرق الأيرانية التي ستلعب في بطولة الأندية الآسيوية.
وتواجة البطولة الآسيوية تحديات كبيرة بسبب إنتشار كورونا في الدول الآسيوية، حيث تم تأجيل إجتماع المكتب التنفيذي للأتحاد الآسيوي بسبب تعذر وصول أعضاء المكتب إلي البحرين بعد تشديد إجراءات السفر حول العالم بسبب إجتياح كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأتحاد الآسيوي يوضح حقيقة إلغاء دوري أبطال أسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.