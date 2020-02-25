ليفربول يعادل الرقم القياسي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
حوّل فريق ليفربول تأخره أمام ضيفه ويستهام يونايتد إلى فوز مثير بنتيجة (3-2) مساء يوم الاثنين على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
22 دقيقة كانت كافية لقلب الطاولة، ليعزز ليفربول موقعه في الصدارة رافعا رصيده إلى 79 نقطة بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب.
وحقق ليفربول انتصاره رقم 18 على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليُعادل أطول سلسلة انتصارات متتالية بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي حققها في 2017.
وتحتاج كتيبة الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز على واتفورد بالجولة المقبلة لتدوين الانتصار الـ19 على التوالي وينفرد ليفربول بالأكثر تحقيقًا للفوز المتتالي في بريميرليج.
وفاز ليفربول في آخر 21 مباراة خاضها على ملعبه في بريميرليج، ليعادل الرقم القياسي الذي حققه الريدز بأنفسهم بين يناير وديسمبر 1972 تحت قيادة بيل شانكلي.
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