رياضة | التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد بارين ميونخ في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد بارين ميونخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ الألماني ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الثلاثاء أمام مضيفه تشليسي الإنجليزي على ملعب «ستامفورد بريدج»، في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ ضمن إطار منافسات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة الـ23:00 السعودية، الـ22:00 مصر من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، 1 رجب 1441، حيث تُبث المواجهة حصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

التشكيل المتوقع لـ فريق تشيلسي ضد بايرن ميونيخ

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ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد تشكيل فريقه تشيلسي معتمداً على طريقته المفضلة ( 3-4-3 ) حيث بكيبا في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي روديجير وكريستنسن وآثبليكويتا، وفي الوسط سيدفع الرباعي، جيمس، جورجينيو وكوفاسيتش وألونسو، وسيتواجد بالهجوم ماسون ماونت وويليان وأوليفيه جيرو.

التشكيل المتوقع لـ فريق بايرن ميونيخ

وعلى الجانب الآخر يُنتظر أن يواصل المدرب فليك المدير الفني للضيوف فريق بايرن ميونيخ الألماني اعتماده على طريقة (3/4/3) بتواجد مانويل نوير في حراسة المرمى، جوشوا كيميش، دافيد ألابا ولوكاس هيرنانديز وفي الوسط الرباعي ألفارو أودريوزولا، تياجو ألكانتارا، كورينتن توليسو وألفونسو دافيز، وفي المقدمة كوتينيو، جنابري وليفاندوفيسكي.

غيابات تشيلسي وبايرن ميونيخ

وفي سياق متصل يدخل فريق تشيلسي مواجهة الليلة مفتقدا لخدمات الثنائي كانتي ولوفتيس تشيك للإصابة، بينما يفقد الفريق الألماني بايرن ميونيخ الثنائي إيفان بيرسيتش وليون جوريتسكا لنفس السبب فهل يستغل البلوز عاملب الأرض والجمهور أم يحرج الضيف الألماني لامبارد ورفاقه؟