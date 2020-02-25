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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رامى صبري: أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير
الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الفنان المصري رامى صبرى اعتزاله تشجيع نادى الزمالك، بعد انسحابه اليوم أمام النادى الأهلى، في قمة الكرة المصرية، التي كان من المقرر أن تجمع بينهما مساء الأثنين، إلا أن حافلة الفريق الأبيض تعطلت أثناء الذهاب لملعب المباراة.
وقال رامى صبرى عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره ماتش النادي الاهلي المحترم.. وشكرًا".
وكان الحكم الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، قد أطلق صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.
وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.
ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة.
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