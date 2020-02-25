شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية، عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: «أنا طلعت اتكلمت مع أحمد موسى اللي عمال يهيج الدنيا كل شوية، وأنا بأقوله إهدى بقى، إيه ده في إيه، هو كل واحد أهلاوي عايز يولع مصر، وأنا قولت في المداخلة معاه أنا خايف على أولادنا في الأهلي قبل أولادنا في الزمالك».

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وانتقد «منصور» لميس الحديدي، بالإضافة إلى عمرو أديب، لاستضافته عمرو الجنايني دون إتاحة الفرصة له للرد على ماذكره، قائلًا: «قناة إم بي سي مصر ملك كل المشاهدين مش ملك والدك».

وهدد «منصور» عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة في مصر، بالحبس، معتبرًا أنه «ولع مصر هو ولجنته بعقوبات وهمية»، وأضاف: «سيتم حبسه وفق النادة 22 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب البحبس كل موظف عمومي، امتنع عن تنفيذ حكم قضائي أو قانوني، وأنا عندي حكم أنه لا يجوز معاقبة رئيس أي نادي، لأن محاسبته تكون لجمعيته العمومية».