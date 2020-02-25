شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: دعوت الله فأنزل المطر لتأجيل المباراة.. انتوا عايزين تحاربوا ربنا كمان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هطول الأمطار على القاهرة، رسالة من ربنا.

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وقال «منصور»، في مداخلة هاتفية عبر برنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، إنه دعا الله: «الدنيا كلها كانت ضدي وأنا همي كان مصر، وقولت لربنا يارب إني مغلوب فانتصر، فأرسل الله المطر».

وتساءل «منصور»: «انتوا عايزين تحاربوا ربنا كمان». واستشهد «منصور» بالآية القرآنية«:»فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر«.

ووجه «منصور» حديثه«إلى عمرو الجنايني، قائلاً:»الأمطار جاتلك من عند ربنا، لماذا لم تؤجل المباراة بسبب الأمطار«.