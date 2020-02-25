شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: الخطيب مش خايف على لعيبته انا ايه ذنبي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الشخص المسئول عن تسريب فيديو يدعي أن أتوبيس الزمالك تحايل للتأخير عن الوصول إلى استاد القاهرة وخوض مباراة القمة ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري ، مشككا في أن يكون هذا الشخص منتميا لمنظومة الشرطة باعتبارها منظومة محترمة.

شدد على أن اتوبيس الأهلي كان يسير عكس الاتجاه وكان ممكن تخبط حد ومحمود الخطيب رئيس الاهلي مش خايف على لعيبته ايه ذنبي انا؟.. هو انت عايز تضربني وانا ما اردش عليك".

تابع: "وزير التربية والتعليم اجل المدارس بكرة ليه عشان خايف على أرواح الطلبة، ولا هو متآمر كمان".

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استمر: "مدير شركة السياحة الذي بيقول الاتوبيس مش عطلان دي العيال متصورة وهي بتزق الاتوبيس، أتمنى الصفحة تتقفل ، انا هلغيلك القرارات بتاعتك في يا جنايني في اول جلسة بالمحكمة وانا مش تلميذ وكل خطوة موثقة صوت وصورة انت مش بتتعامل مع طفل بتتعامل مع واحد من احسن المحاميين في الوطن العربي".

أضاف: "انا طلعت اللاعبين عشان يروحوا الماتش احتراما لحاجات كتير وكان ممكن ما اطلعهمش، بلاش انت يا عماد متعب خليك في نفسك واسرتك الجميلة ومحمد أبو العلا عمال يهاجمنا فيه ايه يا زملكاوية".