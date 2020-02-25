اتحاد الكرة يشكو رئيس الزمالك للانضباط في مذكرة رسمية

اتفق مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على تقديم مذكرة رسمية للجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك. الزمالك. أكد مصدر بالجبلاية أن رئيس الزمالك تجاوز ضد اللجنة الخماسية ومسؤوليها مرة أخرى وهو ما دفعهم لتقديم مذكرة رسمية ضده. وهو ما دفعهم لتقديم مذكرة رسمية ضده. تابع أن اللجنة لن تقبل أي تجاوز من أي طرف وستتحرك ضد أي خروج عن النص في حقها من خلال الطرق القانونية.

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