ساديو ماني يحرز ثالث أهداف ليفربول

تقدم ليفربول بالهدف الثالث أمام نظيره وست هام يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب آنفيلد، في إطار مباريات الجولة السابعةوالعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الهدف بعد تسديدة من جو جوميز تصطدم بدفاع وست هام وتصلإلى ألكسندر أرنولد الذي يرسل الكرة مباشرة عرضية لتصل إلى السنغالي ساديو ماني الوحيد تماماً ليضع الكرة في المرمى الخالي، لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لليفربول في الدقيقة 81.
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