شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل في ثلاثية ليفربول امام وستهام.. والريدز يواصل الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي، الفوز على ضيفه وستهام يونايتد، بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأثنين، على ملعب أنفيلد في اطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وبدأ ليفربول بالتسجيل في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول والمباراة عن طريق فينالدوم بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن من زميله أرنولد وقابلها برأسه لتسكن شباك وستهام.

ولم ينتظر وستهام كثيرًا للتعادل ليحرز عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الثانية عشرة.

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بعد هدف التعادل ضغط ليفربول على وست هام بشكل أكبر وكادت تصويبة رائعة للغاية من محمد صلاح أن تحدث الفارق من يمين منطقة الجزاء سددها بباطن القدم ولكن أنقذها حارس المرمى ببراعة، وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني باغت وستهام ليفربول بهدف التقدم عن طريق اللاعب بابلو فورنالس في الدقيقة 54.

وتمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل في الدقيقة «68» عن طريق تمرير رائعة من منطقة الجزاء لتمر من بين قدمي حارس فريق وست هام يونايتد لتسكن الشباك.

وأستطاع ساديو ماني في الدقيقة 81 من إحراز هدف التقدم والفوز، وسجل الر لرابع لفريقه لكن فرحته لم تكتمل لأن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لحكم الفار.

بتلك النتيجة واصل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما تجمد رصيد وستهام عند النقطة 24 في المركز 18.