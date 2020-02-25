«خطة الزمالك للهروب من القمة» .. اشتروا مياه ودخلوا الحمام وصلّوا .. أتوبيس الزمالك توقف 3 مرات

كشف مصدر أمني رفيع المستوى، تفاصيل ما حدث مع أتوبيس نادي الزمالك، قبل مباراة القمة مع الأهلي والتى كان، مقررا لها اليوم باستاد القاهرة.

وقال المصدر إن اتوبيس الزمالك توقف عند أحد الأكشاك القريبة من مقر النادى لشراء زجاجات مياه معدنية، وبعدها سلكوا كوبري أكتوبر، ودخلوا نطاق محافظة القاهرة، توقف الأتوبيس مجددا لإصلاح ما ادعوا أنه عطل بالأتوبيس.

وشدد المصدر أن السلطات المختصة وأجهزة الأمن أخلت الطريق تماما لتمكين الأتوبيس من السير دون تعطل أو توقف، بالتنسيق مع الخدمات التي كانت بالطريق وصولا حتى استاد القاهرة.

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وأضاف المصدر أن الأتوبيس كان يسير على سرعة 40 كم فى الساعة فقط، ثم سلك الأتوبيس نزلة رمسيس، وتوقف للمرة الثالثة بإحدى محطات الوقود، ودخل عدد من اللاعبين دورة المياه، ثم دخل أحد الإداريين مسجد الجمعية الشرعية برمسيس يرافقه لاعبين من الفريق لأداء صلاة العشاء.

وقال المصدر "كل دا متصور بالفيديو عشان محدش يقول المرور عطلنا ولا المطرة عطلتنا".