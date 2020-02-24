انت الان تتابع منظمو مسيرة الشعلة الأولمبية يتخذون اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شعار أولمبياد طوكيو 2020

قال منظمون يونانيون مسؤولون عن إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو 2020 في أولمبيا القديمة الشهر المقبل إنهم اتخذوا المزيد من الاجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا خلال مسيرة الشعلة الأولمبية.

وسيتم إيقاد الشعلة الأولمبية التي ترمز للسلام العالمي والروح الرياضية في الموقع الذي كانت تقام فيه الألعاب الأولمبية في اليونان القديمة في 12 مارس اذار قبل أن يتم تبادل الشعلة في مسيرة تستغرق سبعة أيام داخل اليونان.

وبعدها سيقام حفل في أثينا لتسليم الشعلة لمنظمي ألعاب طوكيو في 19 مارس اذار.

وستطوف الشعلة اليابان وستنتهي المسيرة بحفل افتتاح الألعاب الصيفية في طوكيو في 24 يوليو تموز.

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وأبلغ سبيروس كابرالوس رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية الصحفيين أنه اجتمع مع مسؤولي شركة تدير المخاطر في القطاع الصحي في اليونان ليكون على أهبة الاستعداد ”في حال حدوث أي شيء“.

وسيشارك في مسيرة الشعلة الأولمبية المئات في اليونان ونحو عشرة الاف شخص في اليابان.

لكن نظرا لأن الشعلة لا يتبادلها الرياضيون بل يتم إيقاد الشعلة من نيران الشعلة الأخرى فإن الاتصال البشري يكون محدودا.

وقال ساكيس فاسيلياديس المسؤول عن مسيرة الشعلة للصحفيين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل ”فيروس كورونا من المشاكل التي نواجهها حاليا. اتخذنا مجموعة من الاجراءات. سنبذل كل شيء في مقدورنا لتجنب حدوث أي مشاكل خلال مسيرة الشعلة“.