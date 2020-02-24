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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
ألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم لعدم حضور فريق الزمالك.
وتقرر تأجيل المباراة لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية.
أعطى الحكم مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الزمالك، ولكن الفريق الأبيض أعلن تعطل حافلته وعدم وصول لاعبيه لاستاد القاهرة بعدما أكد خوض اللقاء بالناشئين.
وقف الحكم منتصف الملعب حتى انتهاء الفترة القانونية، قام خلالها لاعبو الأهلي بإجراء عمليات التسخين، وبعد تأخر زاد عن المدة المقررة رسميا وهي 20 دقيقة، وبزمن وصل إلى 30 دقيقة، أعلن الحكم عن انتهاء المباراة بشكل رسمي.
ومن المقرر أن تحال أحداث المباراة لاتحاد الكرة، لتطبيق اللائحة وفقاً لتقارير الحكام والمراقبين، ودراسة ظروفها من جميع النواحي، حيث ينتظر أن يتم إعلان فوز الأهلي بنتيجة 3-0 بالتغيب، والانتظار لمعرفة إن كان هناك عقوبات قد تطال الزمالك، أو الاقتناع بأسباب عدم الحضور.
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