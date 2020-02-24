شكرا لقرائتكم إطلاق صافرة نهاية القمة.. وإعلان فوز الأهلي بنتيجة 2 / 0 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق الليتواني جيديميناس ماسيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك صافرة نهاية المباراة بعد مرور 20 دقيقة بسبب عدم وصول الزمالك ملعب المباراة، في الوقت الذي حضر فيه الفريق الأحمر لملعب المباراة وتواجد في الملعب.

ووفقا للائحة يحتسب الحكم نتيجة المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2 / 0 وفقا للائحة، ولكن سيبين اتحاد الكرة ما إذا كان الزمالك انسحب من المباراة ووقتها يخصم 6 نقاط جديدة بنهاية الموسم أو يعتبر أن الفريق تأخر عن الوصول للمباراة ويخصم منه 3 نقاط فقط.

ودخل لاعبو الأهلي في وصلة هزار وضحك على هامش انتظارهم لإطلاق حكم مباراتهم ضد الزمالك صافرة نهاية المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري، بعد امتناع لاعبي الزمالك عن الحضور للملعب وخوض المباراة.

وقرر الليتواني جيديميناس ماسيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الليلة ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم تأجيل المباراة لمدة ساعة لتبدأ في الثامنة والنصف وذلك بعد التشاور مع مراقب المباراة ومدير إدارة المسابقات بالاتحاد نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ووصلت حافلة فريق الأهلي لاستاد القاهرة مبكرًا بعدما تأخرت بعض الوقت بسبب هطول الأمطار بغزارة ما أدى لارتباك حركة المرور.

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ويحيط الغموض بالقمة بعدما أعلن الزمالك الانسحاب من الدوري قبل أن يفكر مسئولوه بجديه في خوض المباراة بالناشئين للهروب من شبح العقوبات.

ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.