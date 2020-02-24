شكرا لقرائتكم أحمد بلال: يجب تطبيق اللائحة على الزمالك .. والأهلي يحترم الدولة والقوانين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق ، أنه يجب علي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني ، أن تطبق اللائحة ويتم خصم نقاط من فريق الزمالك بعد عدم حضوره لمباراة القمة أمام الاهلي ، وليس نهاية هذا الموسم .

وقال بلال في تصريحات عبر قناة الأهلي: "على اللجنة الخماسية أن تطبق اللائحة ويتم خصم النقاط من الآن وليس في نهاية هذا الموسم"، مشيراً إلي أنه الزمالك تعمد الهروب من المباراة والأهلي أثبت أنه يحترم الدولة والقوانين.

وأثني بلال على مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قراره بالذهاب إلى المباراة واحترامه للقوانين.

أصدر اتحاد الكرة بيانا أكد فيه أسفه لما حدث في مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك، وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب.

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وقال اتحاد الكرة في بيانه إنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولي الأمن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة، وقد تبين أنه لا يوجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة.

وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة، ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.