شكرا لقرائتكم بيكيه يختلف مع ميسي في تصريحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إن لاعبي الفريق لن يتأثروا بمشاكل خارج الملعب عندما يواجهون نابولي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ولوحت جماهير برشلونة بالمناديل وطالبت باستقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي خلال الفوز 5-صفر على إيبار في الدوري يوم السبت بعد فضيحة تكليف النادي لإحدى الشركات بمراقبة تغطية وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأبلغ بيكيه الصحفيين :أعتقد أن هذا الأمر حصل على أهمية مبالغة. علينا التركيز على ما نستطيع التحكم فيه وهو ما يحدث على أرض الملعب. الأمور الأخرى بمثابة ضوضاء وعندما يقدم الفريق أداء سيئا تزيد الضوضاء. لكن هذا الأمر جزء من الرياضة. النتائج هي أهم شيء وهي التي حافظت على مسيرة الفريق على مدار السنوات الأخيرة. نعلم أن المياه لن تكون راكدة لو لم تكن النتائج جيدة. هذه المباراة مهمة للغاية لكي نفكر في الأمور الأخرى.

ووُجهت أسئلة إلى بيكيه بشان مقابلة ليونيل ميسي قائد الفريق مع صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبوع الماضي عندما قال إن برشلونة لا يملك الكفاءة الكافية للفوز بدوري الأبطال. وقال: في سنوات أخرى بلغنا أدوار خروج المغلوب وكنا المرشحين ولم نفز. ربما لسنا المرشحين هذه المرة لكننا برشلونة ودائما لدينا احتمالات.

وسيقود كيكي سيتين مدرب برشلونة مباراته الأولى في البطولة كما هو حال نظيره جينارو غاتوزو مدرب نابولي وقال سيتين الذي تولى المسؤولية بعد رحيل إرنستو فالفيردي في يناير : هذا حافز إضافي. أنا متحمس لبدء رحلتي في دوري الأبطال في ملعب مثل هذا به الكثير من الحماس والتاريخ. لا يوجد مكان أفضل للبدء.