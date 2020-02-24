لعدم حضور الزمالك للمباراة .. حكم القمة بين الأهلي والزمالك يعلن نهاية اللقاء

أعلن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك انتهاء المباراة بحضور الأهلي وعدم حضور الزمالك . وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل المباراة لمدة ساعة لإتاحة الفرصة لحافلة نادي الزمالك الوصول إلى ستاد القاهرة ، عقب اعلان تعطلها بوسط القاهرة بسبب الشلل المروري الناتج عن الطقس السيئ . وعقب انتهاء مهلة الساعة نزل لاعبو الأهلي لملعب المبارة ليطلق الحكم صافرته ببدأ المباراة وانتظار الفريق المنافس . ولم يصل فريق الزمالك حتى قرر الحكم انهاء اللقاء .

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