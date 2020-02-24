قال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «كل ما حدث موثق ومسجل وأتحدى أي حد يخصم نقطة من الزمالك»، معلقا «الزمالك ما انسحبش .. ومافيش نقطة هتتخصم من الفريق بالدور».
وحول توجه أتوبيس لاعبي الزمالك إلى الاستاد من عدمه قال منصور «لا تعليق»، مردفا «لا أعلم أين الأتوبيس هو موصلش المباراة».
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : عدم ذهاب الفريق للمباراة لوأد الفتنة وأتحدى أي حد يخصم نقطة من الزمالك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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