رياضة | كيكي سيتين يوضح الفارق بين ميسي وجميع اللاعبين في كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يوضح الفارق بين ميسي وجميع اللاعبين في كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المُدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الفارق بين اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا وجميع اللاعبين في كرة القدم خلال السنوات الماضية.

وقال سيتين في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نابولي التي ستقام مساء غدا : "‏ميسي لاعب رائع، واستمر بتميز لمدة 15 سنة، وهذا هو الفرق بينه وبين البقية، ولم نر لاعبا بهذه الاستمرارية، ولقد استمتعت أيضا بمارادونا وكرويف، ولاعبي كرة القدم الآخرين الذين جعلونا نحب هذه الرياضة".

وواصل : "‏الليجا والأبطال بطولتنان مختلفتان، ونحن في وضع جيد في كلتا المسابقتين، ونلعب مباراة الغد بحماس كبير، وسنحاول الفوز غدا، وايضا في الكلاسيكو ضد ريال مدريد".

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وأردف : "‏لدى نابولي لاعبين استثنائيين، ولديهم دائما خطة، ويحاولون الخروج بالكرة من الخلف مع لاعبين مميزين، وإذا وصلوا بشكل جيد للأمام، ويمكن أن يلحقوا الضرر بك، ولديهم موارد فنية عالية الجودة".

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة حقق الفوز في مباراته الماضية على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو.