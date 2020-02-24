رياضة | أزمة داخل ريال مدريد بسبب هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة داخل ريال مدريد بسبب هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة كبرى داخل فريق ريال مدريد في الساعات الماضية وذلك بعد إصابة اللاعب البلجيكي ايدين هازارد في مباراة ليفانتي الماضية في الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏كواترو، إلى أن في ريال مدريد يعتقدون أن إجراء العملية هو الخيار الأمثل لكي يعود اللاعب بجاهزية تامة، ولكن إجراء العملية يعني نهاية موسم هازارد وهو ما يعرضه لخطر عدم المشاركة في يورو 2020 الصيف المقبل.

وغاب هازارد في الفترة الماضية عن ريال مدريد لما يقارب الشهرين بعد الاصابة في شهر ديسمبر الماضي، ولكن تجددت إصاباته مرة أخرى بعد المشاركة مع الفريق.

يُذكر أن كاحل اللاعب البلجيكي يحتوي على قطعة معدنية من التيتانيوم قد تكون هي سبب تكرار إصابته.