شكرا لقرائتكم أحمد حسن: ما يحدث حاليا مهزلة وعار ونقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن "الصقر" لاعب الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمنتخب الوطنى السابق، على الأحداث التي تشهدها مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد تأجيلها ساعة لعدم حضور أتوبيس الزمالك حتى الآن.

وكتب أحمد حسن على حسابه الرسمي على "تويتر" تعليقا على الأحداث: "ما يحدث الآن مهزلة بكل ما تحمله الكلمة لبلد هو الأكبر والأقدم و الأعرق والأكثر تتويجا بالبطولات للمنتخبات والفرق فالمشهد هو بمثابة العار لكل من شارك فيه ونقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية .. استقيموا يرحمكم الله".



أحمد حسن على تويتر

ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفنى لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

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ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين فى مباراة القمة محمد صبحى حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع، فيما سيكون باقى الفريق من لاعبى فريق الناشئين بالنادى.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.