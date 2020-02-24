حتى الآن .. حافلة نادي الزمالك لم تصل إلى ستاد القاهرة!

لم تصل حافلة نادي الزمالك حتى هذه اللحظة إلى ستاد القاهرة ، وذلك لخوض مباراة الدوري أمام النادي الأهلي الذي وصلت حافلته منذ قليل .
وكانت موجة من الطقس السئ قد تسببت في حالة من الشلل المروري في أنحاء القاهرة .
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