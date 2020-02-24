بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد قليل ويقدمموقع بث مباشر والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز الذي يحتل صدارته الأهلي برصيد ٤٥ نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد ٣١ نقطة.

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