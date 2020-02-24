الامارات | مخطط الزمالك النهائي بشأن مواجهة الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط الزمالك النهائي بشأن مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزمة حقيقية تعيشها كرة القدم المصرية بما وصلت إليه من اختلاف في وجهات النظر وكثرة الاعتراض وأخرها الأزمة التي حدثت بين لاعبي أكبر ناديين في مصر بعد المباراة التي أقيمت في أبوظبي الخميس الماضي في السوبر المصري، وحتى قبل ساعات قليلة من القمة المؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري رفض رئيس نادي الزمالك خوض المباراة، بل واتخذ قرار جديد بعد أن كان قد قرر الإنسحاب من الدوري.

ويخوض الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحسب ما ذكرت المواقع المصرية من مصادر داخل نادي الزمالك فإن الفريق سوف يواجه الأهلي اليوم بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء. كما شكل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، جهازه الفني المكلف بمواجهة الأهلي، وقام بتكليف عمرو فهيم بتولي منصب المدير الفني، على أن يعاونه كلًا من أحمد عبد المقصود وأحمد عبد الرؤوف كمدربين.

ويذكر أن ما حدث هو نتيجة للقرارات التي اتخذتها لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري والخاصة بالعقوبات على الفريقين ولاعبيهم (طالع التفاصيل)

Advertisements

وأكد مصدر داخل الزمالك أنه يتم تجميع عدد من لاعبي الناشئين فى الفرق المختلفة بالنادى خاصة فريق الأبيض مواليد 1999، بعد اتخاذ قرار بذهاب الناشئين لخوض مباراة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، ويذكر أن عقوبة الانسحاب من أى مباراة من مسابقة الدورى الممتاز، تنص على اعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بنتيجة 2 / 0، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر مساء أمس الأحد، بالإجماع، عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الأبيض عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية.

وكتب الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، "الوضع الحالى فى نادى الزمالك بيتم تجميع فرق الناشئين فى النادى بين مواليد ٩٩ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ والمدرب هيكون الكابتن أحمد عبد المقصود مدرب فريق ٢٠٠١.. والسيناريو اللى هيطبق فى المباراة أول ٥ دقائق ٣ تغيرات وبعد كده ٣ إصابات والمباراة تنتهى وتبوظ وتخلص لصالح النادى الأهلى و٣ نقط أيا كان أيه النتيجة".