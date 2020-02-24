الامارات | معاقبة الجزيرة لغيابه عن الاجتماع الفني لربع نهائي كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة الجزيرة لغيابه عن الاجتماع الفني لربع نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الإثنين بمقر الاتحاد في دبي توجيه إنذار لنادي الجزيرة وتغريمه 10 آلاف درهم لعدم حضور ممثل النادي الاجتماع الفني الذي عقد يوم 19الجاري الخاص بمباريات الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحافية "اللجنة عاقبت نادي الجزيرة بناء على تقرير مقدم في هذا الخصوص من قبل لجنة المسابقات وهذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة ناد من قبل لجنة الانضباط لعدم حضوره اجتماعا فنيا تنسيقيا ".

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وأشار الزيودي أنه وفقا للائحة فإن العقوبات في مثل هذه الحالة قد تصل إلى الغرامة 100 ألف درهم.

يذكر أن نادي الجزير ودع مسابقة كأس رئيس الدولة بعد خسارته أمام الظفرة بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.