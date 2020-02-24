شكرا لقرائتكم التعادل يحسم نتيجة 3 مواجهات بدورى القسم الثانى.. وإلغاء 3 مباريات بسبب الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حسم التعادل نتيجة المواجهات الثلاث التي أقيمت في الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث فشل سيراميكا كليوباترا المتصدر في تحقيق الفوز على القناة مكتفيا بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة ومازال في المركز الأول ، بينما ارتفع رصيد القناة إلى 21 نقطة .
كما نجح منتخب السويس في خطف نقطة التعادل من المريخ البورسعيدى بعد التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد أبناء الغريب إلى 24 نقطة في المركز الرابع للمجموعة ، بينما رفع المريخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر .
في الوقت نفسه استطاع كوكاكولا خطف نقطة التعادل من جمهورية شبين على ملعبه بالتعادل السلبى بين الفريقين ليرتفع رصيد أبناء المنوفية إلى 21 نقطة في المركز السادس ، بينما رفع كوكاكولا رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع .
كانت الغيت ثلاث مباريات في نفس الجولة بسبب هطول الامطار بغزارة على محافظة القاهرة وهم الداخلية والترسانة، وبتروجت والزرقا بعد نزول الامطار على ملعبي السكة الحديد الذى كان من المقرر أن يستضيف اللقاء الأول ، واستاد بتروسبورت الذى كان من المفترض أن يقام عليه المباراة الثانية .
كان محمد يوسف حكم الدرجة الأولى قرر إلغاء مباراة النصر والنجوم الذى كان من المقرر أن يقام على استاد النصر بمصر الجديدة بسبب الأمطار أيضا .
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