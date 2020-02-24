شكرا لقرائتكم مراسل ON SPORT: هناك تصرفات غريبة وغير مفهومة تحدث داخل نادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود بدراوى مراسل قناة أون سبورت، أن هناك تصرفات غريبة وغير مفهومة تحدث داخل نادى الزمالك فى الوقت الحالى، وقبل مواجهة الأهلى فى قمة الدورى، المقرر لها فى السابعة والنصف مساء اليوم، والتى ستقام على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.

أوضح مراسل أون سبورت، أن هناك حافلة غادرت مقر نادى الزمالك، ولا يعلم أحد أين سيتجه، خاصة وإنه خالى من اللاعبين، ولم يتم اخطار قوات الأمن المكلفة بتأمين الطريق للفريق بتحرك الأتوبيس، لافتًا إلى إنه لا يعلم أحد ماذا يدور فى عقل مسئولى القلعة البيضاء وهل سيخوضون مباراة القمة من عدمه.

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وكان مسئولو الزمالك استقروا على خوض مباراة القمة أمام الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدورى، بلاعبى الناشئين، للهروب من شبح العقوبات.

ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي