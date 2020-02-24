حافلة الزمالك تستعد للتحرك لاستاد القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر الاستعانة بثلاثة لاعبين فقط من الفريق الأول وهم محمد صبحي حارس المرمى ومحمد عبد السلام مدافع الفريق الأول وأحمد عيد الظهير الأيمن في المباراة المرتقبة مساء اليوم رفقة فريق مزيج بين مواليد 1999 و2000 و2001.



تواجدت قوات أمنية مكثفة أمام بوابة شارع جامعة الدول العربية بنادى الزمالك، تزامنا مع خروج اللاعبين من النادي لاستقلال الحافلة الخاص بالنادى والتوجه إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام الأهلى المحدد لها فى السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري.

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يأتى هذا عقب قرارات اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بعدم الغياب عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية حضور المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري. وأرجع مسئولو اللجنة موقفهم إلى أن المباراة مجرد لقاء عادى فى الدورى وأعضاء الجبلاية لا يحضرون مباريات الدورى، بعكس الحال فى مباراة السوبر الأخيرة التي حضرها جميع الأعضاء نظرًا للمراسم الخاصة بها وضرورة حضور رئيس الاتحاد لتسليم الكأس.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم الوقوف دقيقة حدادًا قبل مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم على روح عمرو فهمى السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم .

وتوفي عمرو مصطفى فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" السابق، أمس الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما.