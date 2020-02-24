كريم حسن شحاتة يكشف خطة الزمالك لإفساد مباراة القمة.. وطارق يحيى يجتمع بجهاز الناشئين لوضع التشكيل.. واستدعاء 8 لاعبين من الفريق الأول

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة خطة الزمالك لإفساد مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

وقال “كريم” في فيديو بثه على حسابه الرسمي على “يوتيوب”، إن الزمالك سيخوض مباراة القمة أمام الأهلي بالناشئين تحت 19 سنة. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأضاف أنه بعد بداية المباراة ستحدث 3 تغييرات في المباراة بسبب إصابات لاعبي الزمالك ولن يكتمل اللقاء.

ويواجه الزمالك أزمة في خوض المباراة بالناشئين حيث تنص اللائحة على ضرورة وجود لاعبين لديهم عقود احتراف، وليسوا هواة، حيث إن لوائح الدوري تمنع مشاركة الهواة في الدوري الممتاز.

ومن جهة أخرى قرر اتحاد الكرة اليوم الإثنين الوقوف دقيقة حداد على روح عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي “كاف” قبل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن طارق يحيى مدير قطاع الكرة بنادي الزمالك، يجتمع حاليا مع الجهاز الفني لفريق الناشئين، من أجل وضع التشكيل الأمثل لمواجهة الأهلي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، على أن الجلسة تشهد حاليا اختيار لاعبين من قطاع الناشئين يكونوا مرتبطين بعقود احترف مع القلعة البيضاء، حتى يحق لهم المشاركة في المباراة.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على مواجهة الأهلي بفريق الناشئين بالقلعة البيضاء، على أن يكون أحمد عبد المقصود، نجم الزمالك، هو المدير الفني للفريق الأبيض اليوم ومعهم مجموعة من فرق 99، 2000، 2001، وسيعاونه أحمد عبد الرؤوف.

وسيتواجد مع الناشئين من الفريق الأول كلا من: "محمد صبحي وكاسونجو وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمد حسن ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم".