رياضة | أمير توفيق: "إحنا في زمن المسخ الرياضي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير توفيق: "إحنا في زمن المسخ الرياضي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على الأحداث الساخنة حاليا قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.

وغرد توفيق عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏احنا فى زمن المسخ الرياضى للأسف !!".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.