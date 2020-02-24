شكرا لقرائتكم خبر عن قمة يوفنتوس وإنتر مهددة بالإلغاء بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب - سلمى الموجي

أصبحت الجولة القادمة من الدوري الإيطالي معرضة للإلغاء، ومن ضمنها مباراة القمة بين يوفينتوس وإنتر ميلان المقرر إقامتها، الأحد القادم، بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

وكان جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، قد أعلن سابقًا أنه قد يضطر إلى تأجيل جميع مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي مطلع الأسبوع المقبل.

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وقال «كونتي»: «لا أعتقد أنه خلال أسبوع واحد سنكون قادرين على السيطرة على العدوى بما يكفي للسماح لنا باستئناف الأحداث الرياضية».

وأضاف أنه تتم دراسة إمكانية تأجيل جميع مباريات الجولة القادمة من الدوري الإيطالي.

وكانت 4 مباريات قد تم تأجيلها في الدوري الإيطالي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة، بدون تحديد موعد جديد لإقامة هذه المباريات المؤجلة وهى: تورينو وبارما، والإنتر مع سامبدوريا، هيلاس فيرونا وكاليارى، وأتالانتا أمام ساسولو.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم