شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة النادي الأبيض وكواليس الساعات الأخيرة قبل مباراة الأهلي والزمالك (قصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات القليلة الماضية عدة تطورات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء اليوم، فبعد تأكيد الزمالك على انسحابه، وأنه لن يلعب المباراة تراجع الفريق الأبيض معلنًا أنه سيخوض المباراة بالناشئين.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، يعد مفاجأة سيقوم بتفجيرها خلال لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته مساء اليوم، على استاد القاهرة. وقال المصدر، إن مرتضى منصور، قرر إرسال فريق من ناشئين النادي لخوض المباراة بدون أي فرد من أفراد الجهاز الفني للفريق الأول، وعلى الأغلب سيقوم طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، بقيادة الفريق فنيا خلال المباراة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد تمسك بما تضمنه البيان الذي تم إصداره أمس، بعدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وأعلن عدم خوض اللقاء. واشتعلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعدما أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن عقوبات مباراة السوبر المصري، والتي طالت لاعبين وإداريين من الفريقين بالإضافة إلى رئيس الزمالك.

وبحسب تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، فإن هناك ٤ أسباب وراء رفض الزمالك خوض مباراة القمة اليوم:

١- عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية برئاسة عمرو الجنايني.

٢- الاعتراض على ضغط المباريات وتمسك لجنة المسابقات بإقامة مباراة الأهلي قبل مواجهة الزمالك مع الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

٣- الاعتراض على تعنت محمد فضل عضو اللجنة الموقتة وتحديه للزمالك وإعلانه إقامة المباراة غصبا عن الجميع في تحدي منه لإدارة الأبيض.

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٤- الاعتراض على قرارات لجنة الانضباط واتخاذها قرارات ظالمة ضد الزمالك ورئيسه الذي لم يحضر المباراة، ومع ذلك تمت معاقبته رغم مخالفه ذلك للائحة والقانون وتغليظ عقوبات لاعبي للزمالك وتجاهل معاقبة وليد سليمان لاعب الأهلي.

وأشار المصدر، إلى أن رئيس الزمالك، قد يزيد عن ذلك بإعطاء أوامر للناشئين بالانسحاب أثناء المباراة في حال زيادة النتيجة، أو في سير المباراة في اتجاه لا يريده.

كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، قال في تصريحات أمس: «أنا مبزهقش ومحدش هيهزني إذا لم يلعب الزمالك مباراة الغد، سيتم تطبيق اللائحة عليه وسيعتبر مهزومًا 2-0 وسيتم خصم 6 نقاط منه».

وتابع في تصريحات لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»: «أنا أطبق اللائحة فقط.. بيان النادي الأهلي يشير إلى انحيازي إلى جهة واحدة والمقصود بها الزمالك، وهل رئيس الزمالك راضي عن القرارات».

وأردف: «حيثيات الحكم تقول إن كهربا بدأ الشرارة، وتقرير الحكم ذكر هذا الأمر، ومراقب ومنسق المباراة، إضافة إلى ما شاهدناه في الفيلم».

وتابع: «حصلت على اللقطات من الفار بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وكافة اللقطات موجودة في اتحاد الكرة للأندية الراغبة في الاطلاع عليها، بجانب تقرير الحكم».

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إنه تلقى 60 توقيعا من أعضاء بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتفويضه بعزل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وأكد منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الزمالك قرر عدم استكمال مسابقة الدوري العام، حال استمرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وتابع منصور: «بقول لوزير الرياضة والشباب من فضل أنت فين، هناك في خصومة بيني وبين عمرو الجنايني قديمة». وتابع مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماعا لبحث العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة على الزمالك، وحصلت على تفويض من 60 عضو جمعية عمومية من الاتحاد لعزل الجنايني. وأوضح أن عمرو الجنايني يصفي حسابه معي، وأنا بدأت في جمع التوقيعات لعزله.