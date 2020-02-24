شكرا لقرائتكم 7 معلومات عن أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك في القمة أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسند مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مهمة إدارة مباراة القمة لمدرب فريق 2001 بالنادي أحمد عبد المقصود، الذي يقود فريق مختلط من الناشئين امام الأهلي.

الخليج 365 يرصد أبرز معلومات عن المدرب الذي يقود الزمالك في القمة امام الأهلي:



** عمل مدربا مساعدا في الجهاز الفني للزمالك تحت قيادة مؤمن سليمان.

** عمل ضمن الجهاز الفني لطارق مصطفى بنادي العروبة الإماراتي.

** برز بشكل كبير في قطاع الناشئين بنادي الزمالك كمدرب.

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** حقق مع فريق 15 سنة كمدرب بطولة الوحدة الإماراتي للناشئين الودية.

** اشتهر أحمد عبد المقصود في قطاع الناشئين بنادي الزمالك بلقب "صودا".

** يتوقع له الكثيرون مستقبلا واعدا في مجال التدريب بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الناشئين.

** لعب عبد المقصود لسنوات طويلة في قطاع الناشئين ولكن لم تكن له أي بصمة مع الفريق الأول للزمالك طوال مشواره الكروي.