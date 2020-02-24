شكرا لقرائتكم غاتوزو: نواجه برشلونة وليس ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب إيفان جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، لاعبيه بالاهتمام بفريق برشلونة الإسباني ككل، وليس ميسي فقط، وذلك حينما يتواجه الفريقان يوم الثلاثاء، ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مدينة نابولي الإيطالية.

وقال غاتوزو في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، يوم الاثنين: يجب علينا أن لا ننظر إلى برشلونة على أن لديه ميسي فقط، هناك فريق كامل سنلعب ضده، وسنسعى جاهدين للفوز عليه. المباراة ستكون صعبة، ونحن نستعد لها بأفضل الطرق الممكنة.

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وتابع غاتوزو: لدينا أيضا مباريات صعبة في بطولة الدوري، لكن علينا أن نكون جاهزين تماماً للتحديات على كافة المستويات سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

وعلى جانب آخر، شدد غاتوزو على دعمه الكبير للمدن الإيطالية التي انتشر بها فيروس "كورونا"، قائلاً: دائما نابولي يكون قريبا من الجميع، ويريد مساندة المدن المتضررة من المرض.

ويستضيف ملعب "سان باولو" بمدينة نابولي الإيطالية، مباراة ذهاب دور الستة عشر بين نابولي وبرشلونة، يوم الثلاثاء.