ميسي لقيادة برشلونة أمام نابولي ولامبارد بذكريات 2012 أمام بايرن

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يأمل برشلونة الاسباني أن يقوده نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي - في مشهد مألوف - الى الفوز حين يحل ضيفا على نابولي الايطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء، فيما يقود فرانك لامبارد تشلسي الانكليزي لمواجهة بايرن في ميونيخ الالماني بذكريات نهائي 2012.

في المواجهة الاولى، سيكون برشلونة متصدر الليغا مرشحا لبلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة القارية، حتى ولو أن منافسه يقدم مستويات عالية في الآونة الاخيرة محققا الفوز في ست من مبارياته السبع الاخيرة، بما فيها انتصارات على يوفنتوس وانتر.

وانتزع النادي الكاتالوني صدارة الدوري الاسباني السبت بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الذي سقط بطريقة مفاجئة امام ليفانتي بهدف نظيف، فيما استعد ميسي للقاء نابولي بتحقيقه "سوبر هاتريك" (اربعة اهداف) خلال الفوز بخماسية نظيفة امام ايبار.

وقال مدرب برشلونة كيكي ستيين بعد اللقاء "لقد كنا بحاجة لهذا الفوز. يقدم (ميسي) هذه المستويات من 14 او 15 عاما ولا يزال يلعب على هذا النحو".

وتابع سيتيين الذي خلف مواطنه ارنستو فالفيردي مطلع العام الحالي "إنه ضمانة لأي ناد وأي مدرب وهذا ما يجعله أفضل لاعب في العالم. بإمكانه القيام بأشياء يمكن للآخرين أن يحلموا بها فقط".

ويتصدر ميسي لائحة ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفا في 30 مباراة، رغم غيابه عن اولى مباريات الموسم بداعي الاصابة، متقدما بخمسة اهداف على الفرنسي كريم بنزيمة الثاني مهاجم ريال مدريد.

لم يسبق لبرشلونة ونابولي أن التقيا سابقا في المسابقات الاوروبية، ويدرك الفريق الاسباني ان المهمة لن تكون سهلة على ملعب "سان باولو" امام النادي الجنوبي.

يحتل نابولي المركز الخامس موقتا في "سيري أ" بعد أن عاد الجمعة من تأخر أمام بريشيا للفوز 2-1، في حين أرجئت اربع مباريات الاحد بسبب تفشي فروس كورونا المستجد في شمال البلاد لا سيما في مقاطعة لومبادريا.

وسيعول المدرب جينارو غاتوسو الذي خلف كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني في كانون الاول/ديسمبر الفائت، على مجموعة من لاعبيه لا سيما البلجيكي درايس مرتنز ومهاجمه البولندي أركاديوس ميليك الذي في رصيده تسعة أهداف في الدوري.

وقال غاتوسو المتوج بلقب دوري الابطال مرتين كلاعب مع ميلان (2003 و2007) "سنواجه فريقا عظيما يضم لاعبين كبار. ندرك أنها ستكون صعبة ولكن بالنسبة لي ولفريقي إنها مدعاة فخر أن نواجه فريقا أقوى منا والذي كان خلال السنوات الخمس عشرة الاخيرة أحد أفضل الفرق في العالم".

وتابع الدولي الايطالي السابق "لا يجب أن نخاف، علينا أن نحترمهم ونلعب أسلوبنا بحذر وفخر".

واجه غاتوسو النادي الكاتالوني في ست مناسبات كلاعب مع ميلان حقق خلالها الفوز في مناسبتين ومثلهما هزائم وتعادلات.

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بلغ برشلونة الدور ثمن النهائي بتصدره "مجموعة الموت" امام بوروسيا دورتموند الالماني الثاني وانتر الايطالي الذي حل ثالثا، فيما حل نابولي وصيفا لليفربول الانكليزي حامل اللقب في المجموعة الخامسة.

يطمح برشلونة للقبه السادس في البطولة والاول له منذ 2015 عندما تغلب على يوفنتوس في النهائي، فيما يتطلع نابولي لتجاوز الدور ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخه.

- لامبارد وذكريات 2012-

يأمل فرانك لامبارد أن تكون مواجهته الاولى مع بايرن كمدرب لتشلسي كمواجته الاخيرة ضده كلاعب مع البلوز عندما يلتقيان على ملعب ستامفورد بريدج.

حمل الدولي الانكليزي السابق شارة القيادة بدلا من زميله جون تيري الموقوف حين حقق تشلسي لقبه الوحيد في دوري الابطال عام 2012 على حساب بايرن ميونيخ بركلات الترجيح في نهائي دراماتيكي.

بعد أن منح توماس مولر التقدم للنادي البافاري في الدقيقة 83، عادل العاجي ديدييه دروغبا النتيجة بعد خمس دقائق فقط ليلجأ الفريقان الى شوطين اضافيين وبعدها ركلات الحظ.

سيكون اللقاء الخامس الذي يجمع الطرفين، حيث خرج كل منهما بانتصار وتعادل في مناسبتين سابقا. وستكون رغبة كل منهما كبيرة في بلوغ الدور ربع النهائي بعد أن خرج تشلسي من الدور ثمن النهائي في السنوات الثلاث الاخيرة، فيما خرج بايرن ايضا من الدور ذاته العام الماضي امام ليفربول الذي مضى قدما وحقق اللقب.

يدخل بايرن اللقاء بعد فوز صعب على بادربورن المتذيل 3-2 الجمعة في الدوري المحلي أبقاه في الصدارة، في مباراة زج خلالها المدرب هانس فليك بمولر بديلا في الشوط الثاني مانحا اياه بعض الدقائق قبل مواجهة النادي اللندني.

ويبدو أن البوندلي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 38 هدفا في 32 مباراة هذا الموسم، يرتاح في اللعب الى جوار مولر بعد أن أصبح الاخير لاعبا يجلس اكثر على دكة البدلاء.

وقال ليفاندوفسكي "الامر اسهل بالنسبة لي عندما يكون توماس الى جانبي، يساعدني كثيرا. لدينا دائما لاعب اضافي في منطقة الجزاء عندما يلعب، لدي دائما مساحة ولا لاعبَين او ثلاثة ضدي".

من جهته، يدخل تشلسي اللقاء بمعنويات عالية بعد فوز هام السبت في الدوري على ضيفه توتنهام 2-1، عزز خلاله المركز الرابع، حيث بات فرانك لامبارد اول مدرب في الـ "برمير ليغ" يحقق الثنائية على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

كان بايرن ميونيخ النادي الوحيد في دور المجموعات الذي حقق العلامة الكاملة محققا ستة انتصارات من ست مباريات متصدرا المجموعة الثانية امام توتنهام، فيما بلغ تشلسي هذا الدور بعد ان حل وصيفا لفالنسيا الاسباني بفارق المواجهات المباشرة.