شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره ويستهام يونايتد اليوم الإثنين، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم، فيما سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

يدخل فريق ليفربول المباراة محتلًا صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 76 نقطة من 26 مباراة، بينما يحتل ويستهام المركز الـ18 برصيد 24 نقطة.