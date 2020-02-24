الليلة.. ليفربول في مواجهة قوية أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول نظيره وست هام يونايتد، اليوم الاثنين في تمام العاشرة مساءً على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

كتيبة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تسعى لتحقيق الفوز لمواصلة سلسلة اللاهزيمة هذا الموسم، إذ أن الريدز انتصر في جميع

مبارياته عدا مباراة واحدة فقط كانت أمام مانشستر يونايتد.

ويأمل لاعبي ليفربول في حسم نتيجة المباريات الخمس المقبلة بالفوز من أجل حسم لقب البريميرليج الغائب عن الريدز منذ نحو 30 عامًا.

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ليفربول يتربع على صدارة ترتيب الدوري

الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 76 نقطة، بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الذي يحل وصيفًا وفي حالة انتصار ليفربول في مباراة اليوم يوسع الفارق إلى 22 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد

تنقل قناة بي غن سبورتس 2 أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في العاشرة مساء اليوم وسيكون علي محمد علي معلقًا على أحداث اللقاء.