اونلاين | بث مباشر.. مشاهدة الأهلي ضد الزمالك اليوم الأثنين 24-2-2020 في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مشاهدة الأهلي ضد الزمالك اليوم الأثنين 24-2-2020 في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا تأجيل لمباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك غداً وأنها ستقام فى السابعة والنصف مساء غد الاثنين، والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى، ولم يصل أى مخاطبات من الأمن بذلك.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الجماهير ووسائل الإعلام العمل على التهدئة وعدم إشعال الفتنة بين جماهير الناديين، خاصة أنها مباراة فقط فى كرة القدم.

من ناحية أخرى، تستعد خزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم غداً لاستقبال مليون ونصف مليون درهم إماراتى تمثل قيمة الدفعة الثانية حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبى الرياضى مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصرى الذى أقيم فى العاصمة الإماراتية أبوظبى يوم الخميس الماضى وفاز به الزمالك على الأهلى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما تستقبل الخزينة أيضا غدا مبلغ 800 ألف درهم تمثل قيمة جوائز المباراة، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 300 ألف درهم .

وكانت خزينة الاتحاد قد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الحالى وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.

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قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تجمع اللاعبين فى الواحدة ظهر اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الأهلى، غداً، الاثنين، فى قمة الدورى الممتاز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية منذ العودة من الإمارات أمس الأول، الجمعة، عقب خوض مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

كما استقر جهاز الزمالك على خوض الفريق لمرانه فى الثانية من ظهر اليوم، استعدادا للقمة التى يتمسك مسؤولو اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها، وبذلك سيدخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلى عقب المران، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام على ستاد القاهرة، كما يترقب الجهاز الفنى للأبيض موقف مجلس إدارة النادى من خوض اللقاء من عدمه.

يذكر أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية عقب مباراة الأهلى على رأسها مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة.

وهدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالانسحاب من مسابقة الدورى المصرى، وكافة البطولات التى ينظمها اتحاد الكرة المصرى، بعد العقوبة التى وقعت عليه من لجنة الانضباط بمنعه من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه وهاجم رئيس الزمالك، عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلاً: "القانون واللوائح تمنعك من اتخاذ هذا القرار ضدى لأنى عضو بمجلس النواب، وأنا أتوقف ليه وأنا مرحتش الماتش، واليوم اجتماع طارئ لمجلس الإدارة وسنقرر عدم الاستمرار فى مسابقة الدورى فى حالة استمرار لجنة عمرو الجناينى، والراجل ينفذ قراراته"، متابعا: "فوق يا جناينى أنت بتهين نادى الزمالك مش بتهنى أنا، وكنت أدرس الاستقالة من رئاسة نادى الزمالك بعدما حققت بطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى، ثم السوبر المصرى على حساب الأهلى، لأننى حققت كل ما أريد منذ تولى رئاسة القلعة البيضاء".

تتجدد الإثارة الكروية فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، حينما يلتقى الأهلى والزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قام بإخطار لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كاريترون، بمغادر