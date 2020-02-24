أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان الأهلي الناري ضد اتحاد الكرة ومرتضى منصور

علّق رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على بيان النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ضد اتحاد الكرة والعقوبات التي أصدرها ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال آل الشيخ، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في ضهرك ياخطيب .. في ضهرك ياأهلي".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد أصدرت عقوبات صارمة على بعض اللاعبين بشأن أحداث السوبر المصري.

جاءت العقوبات على النحو التالي:

Advertisements

قررت لجنة الانضباط توقيع عقوبات على كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك بإيقافهم حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

من جانبه، رد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على عقوبات الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإعلان عن الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز "في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني".

وعقب قرار الزمالك، أصدر الأهلي بياناً نارياً ضد عمرو الجنايني ومرتضى منصور.

وقال الأهلي في بيانه إن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لم يعتمد اللوائح والقوانين في اتخاذ قراراته ضد اللاعبين. وشرح بشكل واف أن الجنايني لم يكن صائباً في العديد من قراراته، وأعلن شكوى اتحاد الكرة واللجنة الخماسية ومرتضى منصور للاتحاد الدولي لكرة القدم .

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك في السابعة مساء اليوم الإثنين، في مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي.