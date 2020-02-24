رياضة | بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ظهور كورونا.. تعرف على مصير مباراة برشلونة ونابولي بالشامبيونزليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تقارير صحفية إسبانية، عن مصير مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 25 فبراير الجاري.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قد أعلن في اليومين السابقين، عن تأجيل أكثر من مباراة في الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، بسبب زيادة عدد الإصابات والوفيات بعد تفشي فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على أن مباراة برشلونة ونابولي غير معرضة للتأجيل، ولكن سيتم فرض ضوابط صارمة أثناء إقامتها.

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وذكرت، أن جميع أفراد بعثة برشلونة سيخضعون لبروتوكول صحي، للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة أي فرد عند الوصول إلى مطار نابولي.

وكشفت الصحيفة، أن هذه الضوابط وضعتها وزارة الصحة الإيطالية لكل الزوار، لمكافحة فيروس كورونا، ولن يتم منح أي استثناء للاعبي برشلونة أو المديرين التنفيذيين أو الجماهير.

واستطردت الصحيفة، أن الهدوء يسيطر على نادي برشلونة بشأن احتمالية التأجيل، حيث إن البارسا لم يتلق أي إشارة من الاتحاد الأوروبي أو الإيطالي حول ذلك