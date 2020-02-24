شكرا لقرائتكم وفد من فيفا يزور اتحاد الكرة اليوم.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كما يتطرق وفد الاتحاد الدولي في زيارته لاتحاد الكرة برئاسة الجنايني إلى مناقشة النظام الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

وتنتهي ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو و أغسطس المقبلين ، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.

Advertisements

تستعد غدا خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم لاستقبال مليونا ونصف مليون درهم إماراتي تمثل قيمة الدفعة الثانية حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصري الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس الماضي وفاز به الزمالك على الأهلي بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما تستقبل الخزينة أيضا غدا مبلغ 800 ألف درهم تمثل قيمة جوائز المباراة ، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم .

وكانت خزينة الاتحاد قد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الحالي وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.