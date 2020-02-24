شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام الأهلي والزمالك يغادر القاهرة بعد القمة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر مساء اليوم طاقم الحكام الليتواني، الذى سيدير مباراة الأهلي والزمالك، القاهرة مساء اليوم الإثنين مباشرة عقب إدارتهم للقمة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري.

وأعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم الحكام الليتواني الذي سيدير مباراة الأهلي مع الزمالك اليوم الإثنين ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

كاسلوسكاس .. مساعد ثان

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دوناتاس رامساس .. حكم رابع

واتفق مسئولو الجبلاية على إقامة قمة الأهلى والزمالك ورفض تأجيليها، خاصة أنه لا يوجد وقت آخر مناسب لإقامة المباراة ورغبتهم فى انتظام المسابقة، لأن التأجيل سيدخل بالدورى فى مأزق بسبب الارتباطات الكثيرة هذا الموسم، سواء للأندية فى البطولة الأفريقية والبطولة العربية، إلى جانب ارتباطات المنتخب الأول بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020، ورغبة اتحاد الكرة فى إنهاء المسابقة قبل يوليو.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء الإثنين، على استاد القاهرة، فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: شريف إكرامى، ومحمد الشناوى، وعلى لطفى، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجى، ومحمد مجدى "أفشة"، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحى، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 45 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى 15 مباراة.