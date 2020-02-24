الأهلي ردًا على اتحاد الكرة: لم يصلنا أي مخاطبات بشأن لائحة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، على العقوبات التي اصدرتها لجنة الانضباط مؤخرا بشأن واقعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وأصدرت لجنة الانظباط عقوبة الايقاف ضد عدد من لاعبي الأهلي والزمالك على خلفية ما حدث بعد نهاية مباراة السوبر في أبو ظبي الخميس الماضي.

وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد:" عقوبة اتحاد الكرة ضد محمود كهربا انتقامية لانه وقع للأهلي تاركا فريق الزمالك".

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وأضاف، أن الحيثيات التي استند عليها اتحاد الكرة في عقوبته ضد شيكابالا لاعب الزمالك "عذر أقبح من ذنب"، فاللاعب ظهر في عدة لقطات يثير الجماهير والعقوبة لم تكن بحجم الفعل الذي ارتكبه.

وأوضح، أن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يتعامل بازدواجية مع الأطراف، والدليل على ذلك العقوبة التي وقعت على كل من كهربا وفي المقابل عقوبة شيكابالا لاعب الزمالك.

وأتم تصريحاته:" تسلم الأهلي لائحة اتحاد الكرة كلام عار من الصحة ولم تصل أي خطابات رسمية في هذا الشأن كما يروج اتحاد الكرة".

وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد صرح أنهم منحوا الأهلي نسخة من اللوائح المتعلقة بمسابقة الدوري الممتاز، ونشروا عبر الموقع الرسمي لائحة الانضباط.