"عبد الناصر محمد" مدرب إف سي مصر عن عقوبات السوبر: هل يُعقل إيقاف "كهربا" لنهاية الموسم و "شيكابالا" 8 مباريات؟

أعرب الكابتن "عبد الناصر محمد"، مدرب إف سي مصر السابق، عن اندهاشه من قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الموقَّعة على لاعبي الأهلي والزمالك بالسوبر المحلي بأبو ظبي.

وقال "محمد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : هل يُعقل أن يتعرض كهربا للإيقاف لنهاية الموسم.. وشيكابالا يتم إيقافه 8 مباريات فقط، مؤكدا أن "شيكا" يجب أن يتم إيقافه لنهاية الموسم

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وتابع : حزين مما حدث في لقاء السوبر ومن الجماهير ، لكن إذا كانت عقوبات أحداث السوبر وفقًا للائحة، فيجب تمزيقها وإعداد أخرى جديدة.

وأختتم "مدرب إف سي مصر السابق"حديثه قائلا : لا أجد مشكلة في توجه عبد الله جمعة لجماهير الأهلي بعد تسجيله ركلة الجزاء

كان فريق الزمالك قد تغلب علي النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيًا التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوِّج باللقب رقم 4 في تاريخه.