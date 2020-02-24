تفاهم بين «أغذية» و«أبوظبي الرياضي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مجموعة أغذية، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الرائدة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي الرياضي بحضور مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، على هامش فعاليات معرض الخليج للأغذية (جلفود 2020).

ووقع هذه الاتفاقية الاستراتيجية عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمهندس طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية».

وتهدف الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، إلى تعزيز نمط الحياة الصحية، كما ستصبح «أغذية» بموجب المذكرة شريكاً رسمياً لمجلس أبوظبي الرياضي في ما يتعلق بتوفير المرطبات المنعشة، والمياه خلال جميع الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس، حيث ستوفر نحو 3 ملايين عبوة مياه في السنة الواحدة، لتغطية جميع الفعاليات الرياضية المجتمعية والعالمية.

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في المقابل تم اختيار مجلس أبوظبي الرياضي شريكاً للتعاون مع مبادرة «أغذية» للاستدامة لجمع وإعادة تدوير عبوات المياه الفارغة بعد انتهاء الفعاليات التي يقيمها المجلس. وسوف تتيح هذه المبادرة الفرصة أمام المستهلكين من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة التي تدعم أنماط حياتهم الصحية وجهودهم الرامية إلى المحافظة على البيئة.

وقال عارف حمد العواني: فخورون بالشراكة مع «أغذية» من أجل دعم خططنا الطموحة لتعزيز النمط الرياضي الصحي في المجتمع، وترجمة أهداف القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي.

وأوضح المهندس طارق أحمد الواحدي: تعتبر شراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي شهادة على التزامنا بدعم أنماط الحياة الصحية والاستدامة.