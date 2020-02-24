أول طرد للبرازيلي نيمار في حديقة الأمراء

تلقى النجم البرازيلي نيمار بطاقته الحمراء الأولى في مسيرته في "بارك دي برنس" خلال اللقاء ضد بوردو في الدوري الفرنسي يوم الأحد.



وشهد اللقاء فوز صعب لباريس سان جيرمان بنتيجة 4-3.



وفيما كان اللقاء يتجه للنهاية، خاشن نيمار بقوة ياسين عدلي الفرنسي، الجزائري الأصل، فنال بطاقة صفراء ثانية، بعد أولى في الشوط الأولى، ومن ثم الحمراء فخرج غاضباً في الدقيقة 90+2.



كما كانت هذه البطاقة الحمراء الثانية فقط لنيمار مع سان جيرمان في جميع المسابقات بعد أولى امام مرسيليا في 22 أكتوبر 2017 في الدوري الفرنسي.



كما شهدت المباراة تسجيل كافاني هدفه رقم 200 مع باريس سان جيرمان.

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