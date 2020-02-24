شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض العقوبات ويهدد بعدم استكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، العقوبات التي قامت بتوقيعها لجنة الانضباط واللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، والتى تضمنت عقوبات على لاعبي الفريق الكروي الأول وإدارى ورئيس النادي، وذلك على خلفية ما حدث في بطولة السوبر المصرى التي أقيمت في الإمارات، والتى حقق لقبها المارد الأبيض بعد الفوز على منافسه بركلات الترجيح.

وكان لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد قررت إيقاف كل من محمود كهربا، لاعب الأهلى وإمام عاشور، لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، كذلك قررت إيقاف محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، كذلك إيقاف عبدالله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، واختتمت العقوبات بمنع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فريقه لن يستكمل منافسات الموسم الجارى من الدورى، في ظل إقامته تحت قيادة اللجنة الحالية لإدارة اتحاد الكرة.

Advertisements

وأشار منصور إلى أنه غير راضِ عن العقوبات التي تم توقيعها عليه وعلى فريقه بعد أحداث مباراة كأس السوبر المصرى ضد الأهلى، وقال رئيس الزمالك، «لى وقفة مع وزير الشباب والرياضة وسأجعله يتواجد في مجلس النواب من أجل الحديث معه، كان له اتفاق معى ولم يحدث، توجهت إلى وزير العدل لإنهاء انتداب لجنة الانضباط لاتحاد الكرة، ولدى حساب عسير مع عمرو الجناينى الذي يقوم بمكافأة الزمالك بهذه العقوبات، ووفقا للقانون والدستور فإن عضو مجلس النواب له حصانة موضوعية وإجرائية، ولا يجوز اتخاذ أي قرار ضدى إلا بعد الرجوع للمجلس».

وأضاف: «أنا لم أتواجد في المباراة من الأساس، الجمعية العمومية هي من اختارتنى ولست معينًا مثل عمرو الجناينى ولجنته، وقرارنا هو عدم استكمال الدورى طالما لجنة عمرو الجناينى ما زالت في مناصبها».

وقال رئيس الزمالك: «ما حدث في الإمارات مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويجب أن يتم محاسبة كل من أخطأ، يجب على كل إدارة ناد أن تحاسب لاعبيها، طلبت من كارتيرون ألا يدفع بشيكابالا، فاللاعب يتعرض للسب بوالدته وزوجته من الجماهير وأعرف تمامًا أنه يخرج عن شعوره عندما تحدث هذه الأمور».

من جانبه، أكد سامى الشيشينى، المدرب العام للفريق، أنه مستعد لمواجهة الأهلى، لكن مباراة اليوم ستؤثر بشكل سلبى على الفريق في دورى أبطال إفريقيا.

وقال الشيشينى: «أنا مستعد لمواجهة الأهلى في أي وقت، لكن لماذا يتعرض الزمالك لهذا الضغط الرهيب في المباريات منذ السفر لأنجولا وحتى العودة من الإمارات؟، هل سيكون اتحاد الكرة سعيدًا إذا لعبنا مباراة الأهلى في الدورى وتعرضنا للإجهاد ثم خسرنا لقاء الترجى التونسى وخرجنا من دورى أبطال إفريقيا؟ نحن نمثل مصر ويجب أن يتم دعم الفريق، الأهلى سيلعب يوم 29 فبراير بينما سنلعب نحن يوم 28 مما يعنى أننا سنحصل على راحة أقل قبل مباراة هامة أمام الترجى».